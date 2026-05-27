Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - РФ и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

Подписание документа состоялось на проходящем в Подмосковье Международном форуме по безопасности.

Ранее в среду на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. "Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", - сказал он.

Шойгу на той встрече заявил: "Убеждены, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы, в полной мере признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны".

14 мая в Бишкеке Шойгу заявил, что Россия выстроила диалог с движением талибов и налаживает полноценное партнерство. "Россия признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года и выстроила прагматичный диалог с движением талибов. Последовательно налаживаем полноценное партнерство - от контактов в сфере политики и безопасности до торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Убеждены, что взаимодействие с Кабулом отвечает задачам безопасности и экономического развития региона", - сказал тогда Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.