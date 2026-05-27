Поиск

Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - РФ и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

Подписание документа состоялось на проходящем в Подмосковье Международном форуме по безопасности.

Ранее в среду на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что Кабул и Москва расширили двусторонние отношения. "Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", - сказал он.

Шойгу на той встрече заявил: "Убеждены, что страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы, в полной мере признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны".

14 мая в Бишкеке Шойгу заявил, что Россия выстроила диалог с движением талибов и налаживает полноценное партнерство. "Россия признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года и выстроила прагматичный диалог с движением талибов. Последовательно налаживаем полноценное партнерство - от контактов в сфере политики и безопасности до торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Убеждены, что взаимодействие с Кабулом отвечает задачам безопасности и экономического развития региона", - сказал тогда Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.

РФ Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов