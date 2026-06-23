США разместили в Аравийском море крейсер с крылатыми ракетами Tomahawk

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ВМС США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана ракетный крейсер USS Princeton, по данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Корабль, вошедший в состав корабельной группировки Центрального командования ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM), способен нести 26 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, 16 противолодочных управляемых ракет ASROC и 80 зенитных управляемых ракет Standard-2 и 3 - всего 122 ракеты.

Во время проведения военной операции против Ирана командование CENTCOM не имело в своем распоряжении такого мощного боевого корабля.

Несмотря на подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном в Аравийском море по-прежнему находится крупная группировка ВМС США. В ее состав входят два авианосца, на которых в общей сложности базируется более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту.

Накануне в CENTCOM заявили, что "американские войска продолжают присутствовать в воздухе, на суше и на море по всему региону".