ЗАЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в 20-й раз за время украинского конфликта оказалась отключена от внешнего энергоснабжения, заявили в субботу в МАГАТЭ.

"ЗАЭС сегодня в 20-й раз за время военного конфликта осталась без внешнего электроснабжения. Это подчеркивает хрупкость ситуации с ядерной безопасностью на объекте", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Отмечается, что после этого инцидента на атомной электростанции автоматически включились резервные дизельные генераторы.