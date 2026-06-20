Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Центр управления на Запорожской атомной электростанции Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу.

"Специалисты восстановили электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурство, переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами.

"Оборудование станции работает в штатном режиме. Персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули на ЗАЭС.

О потере внешнего электроснабжения ЗАЭС стало известно ранее в субботу. Нужды станции обеспечивались за счет дизельных генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Сейчас ведутся ремонтные работы этой ЛЭП, установлен локальный режим тишины.