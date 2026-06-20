Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу.
"Специалисты восстановили электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС", - говорится в канале станции в Max.
Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурство, переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами.
"Оборудование станции работает в штатном режиме. Персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули на ЗАЭС.
О потере внешнего электроснабжения ЗАЭС стало известно ранее в субботу. Нужды станции обеспечивались за счет дизельных генераторов.
ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. Сейчас ведутся ремонтные работы этой ЛЭП, установлен локальный режим тишины.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").