Поиск

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Уильям Пулте
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - С момента назначения Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США (ODNI) из аппарата ведомства были выведены более 50 сотрудников, сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным трех собеседников, шесть сотрудников были уволены, еще 45 направлены обратно в свои профильные ведомства. Источники отмечают, что Пулте запрашивал у руководителей подразделений предложения по сокращению штата. По словам одного из них, часть заместителей выступала за более масштабные меры, однако Пулте заявил, что текущий объем сокращений достаточен. Новых увольнений пока не планируется.

В миреПулте начнет работу в качестве и.о. директора нацразведки США 19 июняПулте начнет работу в качестве и.о. директора нацразведки США 19 июняЧитать подробнее

Сокращения продолжают курс на уменьшение численности аппарата, начатый при бывшем директоре ODNI Тулси Габбард, которая покинула пост на прошлой неделе. В 2025 году планировалось снизить штат с 2 тыс. до примерно 1,3 тыс. сотрудников. Президент США Дональд Трамп ранее призвал Пулте "осуществить немедленное сокращение" аппарата.

ODNI координирует работу американских разведывательных структур и было создано после терактов 11 сентября 2001 года. Ряд законодателей, включая сенатора-республиканца Тома Коттона, заявляли, что управление "выросло за пределы первоначального мандата" и нуждается в оптимизации.

Ведущие демократы в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей Марк Уорнер и Джим Хаймс ранее предупредили Пулте о рисках масштабных сокращений, отметив, что подобные решения "неподобающи" для временно исполняющего обязанности руководителя без опыта в сфере национальной безопасности.

Дональд Трамп США Уильям Пулте Национальная разведка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

 Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

 Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

 Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

США смягчили ограничения в отношении сборной Ирана на ЧМ

Президент США выразил удовлетворение прогрессом переговоров с Тегераном

 Президент США выразил удовлетворение прогрессом переговоров с Тегераном

Казахстан и ЕС подписали соглашения по транспорту, авиации и критическим минералам

Во Франции 40 человек утонули в водоемах за время аномальной жары

Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

 Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

Евросоюз с 1 июля вводит новый сбор для посылок стоимостью меньше 150 евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2810 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов