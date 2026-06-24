Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Уильям Пулте Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - С момента назначения Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США (ODNI) из аппарата ведомства были выведены более 50 сотрудников, сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным трех собеседников, шесть сотрудников были уволены, еще 45 направлены обратно в свои профильные ведомства. Источники отмечают, что Пулте запрашивал у руководителей подразделений предложения по сокращению штата. По словам одного из них, часть заместителей выступала за более масштабные меры, однако Пулте заявил, что текущий объем сокращений достаточен. Новых увольнений пока не планируется.

Сокращения продолжают курс на уменьшение численности аппарата, начатый при бывшем директоре ODNI Тулси Габбард, которая покинула пост на прошлой неделе. В 2025 году планировалось снизить штат с 2 тыс. до примерно 1,3 тыс. сотрудников. Президент США Дональд Трамп ранее призвал Пулте "осуществить немедленное сокращение" аппарата.

ODNI координирует работу американских разведывательных структур и было создано после терактов 11 сентября 2001 года. Ряд законодателей, включая сенатора-республиканца Тома Коттона, заявляли, что управление "выросло за пределы первоначального мандата" и нуждается в оптимизации.

Ведущие демократы в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей Марк Уорнер и Джим Хаймс ранее предупредили Пулте о рисках масштабных сокращений, отметив, что подобные решения "неподобающи" для временно исполняющего обязанности руководителя без опыта в сфере национальной безопасности.