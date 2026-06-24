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ЕС поможет Армении в разработке дорожных маршрутов от границы с Азербайджаном до Турции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз поможет Еревану в подготовке стратегических дорожных маршрутов от границы с Азербайджаном до границы с Турцией с целью развития региональных транспортных связей и укрепления роли Армении как надежного транспортно-логистического узла.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство территориального управления и инфраструктур Армении в Брюсселе на мероприятии высокого уровня "Платформы повестки взаимосвязанности", сообщает пресс-служба армянского министерства.

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Меморандум официально дает старт консультативной поддержке в рамках инициативы EPIC (Eastern Partnership Investment in Connectivity)

Отмечается, что инициатива предусматривает поддержку подготовки стратегических дорожных маршрутов Ахурик-Каян (212 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией) и Маргара-Каян (258 км от границы с Азербайджаном до границы с Турцией), которые соединят пункты пересечения границы с дорожной сетью Республики Армения.

"На первом этапе Европейский инвестиционный банк окажет консультативную поддержку в определении объема необходимых исследований и разработке осуществимых решений для указанных дорожных проектов. Проекты реализуются в рамках инициативы правительства Армении "Перекресток мира" и направлены на содействие развитию региональных транспортных связей, укрепление роли Армении как надежного транспортно-логистического узла, а также продвижение программы Европейского союза по развитию транспортной инфраструктуры", - заявили в Минтеруправления Армении.

Документ подписан в рамках визита министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна в Брюссель.

Ранее он обсудил реализуемые в транспортной и энергетической сферах программы с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

В июне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "поддержать инфраструктуру и пункты пересечения границы Армении по мере возобновления региональных связей".

Худатян в Брюсселе встретился также с министром транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадиром Уралоглу, обсудив возможности развития региональных транспортных связей, разблокирование железнодорожного и автомобильного сообщения.

ЕС Армения Азербайджан Турция
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