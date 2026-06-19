Евросовет подтверждает приверженность укреплению партнерства с Ереваном

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет в заключениях саммита Евросоюза, проходившего 18-19 июня в Брюсселе, подтвердил приверженность Евросоюза укреплению партнерства с Арменией.

"Европейский совет подтверждает приверженность Евросоюза укреплению партнерства с Арменией и поддержке суверенитета, устойчивости, демократических институтов, экономики страны и всеобъемлющей программы реформ", - говорится в заключениях.

Евросовет "высоко оценивает действия властей Армении по эффективному обеспечению целостности избирательного процесса в соответствии с демократическими стандартами".

Лидеры стран ЕС приветствовали подписание соглашения о партнерстве в области транспортной инфраструктуры между ЕС и Арменией.

"Углубление двусторонних отношений между ЕС и Арменией является инвестицией в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами", - заявил Европейский совет.