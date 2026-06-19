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ЕК выделила Армении 34 млн евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия выделила Армении 34 млн евро для поддержки частного сектора, пострадавшего в результате ограничений со стороны России на ввоз некоторых видов армянской продукции.

"Европейская комиссия выделила Армении 34 млн евро для смягчения последствий торговых ограничений со стороны России для частного сектора. Всего через две недели после телефонного разговора председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ЕС уже выполняет свои обязательства по поддержке Армении и ее народа", - заявили в пресс-службе представительства ЕС в Армении.

Отмечается, что данная финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, включающего упрощение торговых процедур и меры по укреплению экономической устойчивости Армении.

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"Опираясь на соглашения, достигнутые на саммите ЕС-Армения в прошлом месяце, ЕС и Армения продолжат тесное сотрудничество, углубляя деловые связи и расширяя доступ на рынок для армянских производителей. Секторы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропродовольственный сектор, рыбоводство, цветоводство и другие экспортно-ориентированные отрасли, получат дополнительную поддержку посредством инициатив по содействию торговле, мероприятий по развитию бизнеса и целевых программ по расширению доступа на рынок", - заявили в представительстве ЕС.

Рабочая группа ЕС-Армения по экономической устойчивости продолжает регулярно проводить заседания, отмечается в сообщении.

Ранее премьер Армении Пашинян заявил, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, "которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта".

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян ранее назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

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