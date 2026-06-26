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Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан и Армению

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Азербайджан и Армению, сообщила ЕК.

"1 июля фон дер Ляйен проведет переговоры в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 2 июля - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване", - отмечается в информации.

Глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо на брифинге заявила, что визит фон дер Ляйен в страны Южного Кавказа призван продемонстрировать стремление Европейского союза к укреплению партнерства в регионе и на поддержку ЕС для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

"Мир, транспортная связанность и экономическая интеграция станут главными темами этого визита. Особое внимание будет уделено развитию транспортного сообщения между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией", - добавила Пиньо.

Фон дер Ляйен ранее посещала Азербайджана в июле 2022 года, когда Баку и Брюссель подписали документ о стратегическом партнерстве в энергетике.

Азербайджан Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян Паула Пиньо
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