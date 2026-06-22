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AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение о транзите интернет-трафика

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанская AzerTelecom и армянская Telecom Armenia подписали соглашение о международном интернет-подключении Армении через территорию Азербайджана, сообщили обе компании.

"В рамках договоренности AzerTelecom обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении, используя собственную инфраструктуру. Соглашение направлено на диверсификацию маршрутов связи, повышение надежности телекоммуникационных сетей и развитие регионального сотрудничества", - отмечается в сообщении AzerTelecom.

Соглашение, как отмечает армянский оператор, позволит ему расширить географию передачи международного интернет-трафика и обеспечит транзит через собственную инфраструктуру в направлении Азербайджана.

AzerTelecom входит в структуру NEQSOL Holding.

Telecom Armenia (бренд Team Telecom Armenia) занимает лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в Армении. Предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории республики. Компания также обновила и модернизировала свою сеть DWDM, обеспечив доступ к ближневосточному рынку транзитной связи и интернет-продаж.

Азербайджан Армения AzerTelecom Telecom Armenia
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