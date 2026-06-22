Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило тысячу, 254 человека скончались

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1003, 254 пациента скончались, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на местные власти.

В последнем докладе властей ДРК, опубликованном накануне вечером, отмечается, что уровень смертности вследствие заражения нынешним видом вируса составляет 25%.

"Группы реагирования активно продолжают исследования, осуществляют эпидемиологический надзор и профилактические мероприятия в пострадавших районах. Они продолжают наращивать усилия по информированию населения, диагностике и оказанию помощи для сдерживания распространения эпидемии", - подчеркивается в докладе.

Эпицентром эпидемии остается провинция Итури на востоке ДРК. Там зарегистрировано 916 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 205 летальных исходов. Из Итури вспышка распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду, где выявлено 19 подтвержденных случаев и два летальных исхода.