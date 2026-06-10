Поиск

В ДР Конго сообщили о 635 случаях заражения Эболой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 635, сообщили в среду местные власти.

По данным конголезских властей, 127 человек скончались из-за этого вируса.

Ранее на этой неделе поступали данные о 598 подтвержденных случаях заражения и о 115 умерших от Эболы.

На фоне вспышки Эболы в ДРК и Уганде Госдеп США объявил в среду о выделении $20 млн на обеспечение готовности к вирусу соседних стран: Бурунди, Кении, Руанды и Южного Судана.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и два летальных исхода.

ДР Конго Эбола
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что военные США помогли 200 судам пройти через Ормузский пролив

Что произошло за день: среда, 10 июня

Трамп планирует на среду новые удары по Ирану

В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК

 В Гонконге предъявили обвинения по делу о гибели 168 человек при пожаре в ЖК

Связанный с Ираном нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе

Президент Финляндии не претендует на роль переговорщика с Москвой

 Президент Финляндии не претендует на роль переговорщика с Москвой

Лишь каждый десятый европеец считает США союзником

Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США

 Трамп заявил, что Ирану придется заплатить за затягивание переговоров с США

В МИД РФ пройдет встреча с послами Франции, ФРГ и Британии

В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

 В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2578 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9842 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов