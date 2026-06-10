В ДР Конго сообщили о 635 случаях заражения Эболой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 635, сообщили в среду местные власти.

По данным конголезских властей, 127 человек скончались из-за этого вируса.

Ранее на этой неделе поступали данные о 598 подтвержденных случаях заражения и о 115 умерших от Эболы.

На фоне вспышки Эболы в ДРК и Уганде Госдеп США объявил в среду о выделении $20 млн на обеспечение готовности к вирусу соседних стран: Бурунди, Кении, Руанды и Южного Судана.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и два летальных исхода.