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В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Демократической Республике Конго уже не менее 438 человек умерли после заражения лихорадкой Эбола с начала последней ее вспышки, сообщает EFE. Ранее сообщалось о 360 жертвах лихорадки.

По последним данным, в стране подтверждены 1,4 тысячи случаев заражения этим вирусом.

О вспышке Эболы в ДР Конго было объявлено в середине мая. Эпицентром вспышки заболевания стала провинция Итури на востоке ДРК. Затем ареал расширился на соседние конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на территорию Уганды.

Вспышка Эболы в Африке

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В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения вирусом превысило тысячу. В стране зарегистрировано 246 летальных исходов, предположительно от Эболы.
ДР Конго ДРК Эбола
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