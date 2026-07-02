В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Демократической Республике Конго уже не менее 438 человек умерли после заражения лихорадкой Эбола с начала последней ее вспышки, сообщает EFE. Ранее сообщалось о 360 жертвах лихорадки.

По последним данным, в стране подтверждены 1,4 тысячи случаев заражения этим вирусом.

О вспышке Эболы в ДР Конго было объявлено в середине мая. Эпицентром вспышки заболевания стала провинция Итури на востоке ДРК. Затем ареал расширился на соседние конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на территорию Уганды.