Гендиректор МАГАТЭ анонсировал скорую работу по определению условий инспекций в Иране

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ожидает скорое начало работы по определению условий инспекций в Иране, сообщает AP.

"Мы очень скоро будем работать над организационными вопросами - датами, процедурами и местами", - сказал рн.

Он отметил, что пункт восемь меморандума о взаимопонимании между США и Ираном касается ядерной активности Ирана, за которой будет следить МАГАТЭ: "Очевидно, что для этого нам нужно будет проводить инспекции".

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади ранее в этот день заявил, что Тегеран может дать разрешение МАГАТЭ на возобновление инспекций на ядерных объектах только в случае достижения финальных договоренностей Ирана и США.

США и Иран во вторник давали противоречивые разъяснения по теме МАГАТЭ. Так, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что у Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах. Но американский президент Дональд Трамп во вторник утверждал, что Иран дал согласие на инспекции на объектах его ядерной программы и что в противном случае продолжения переговоров бы не было.