Поиск

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал скорую работу по определению условий инспекций в Иране

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ожидает скорое начало работы по определению условий инспекций в Иране, сообщает AP.

"Мы очень скоро будем работать над организационными вопросами - датами, процедурами и местами", - сказал рн.

Он отметил, что пункт восемь меморандума о взаимопонимании между США и Ираном касается ядерной активности Ирана, за которой будет следить МАГАТЭ: "Очевидно, что для этого нам нужно будет проводить инспекции".

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади ранее в этот день заявил, что Тегеран может дать разрешение МАГАТЭ на возобновление инспекций на ядерных объектах только в случае достижения финальных договоренностей Ирана и США.

США и Иран во вторник давали противоречивые разъяснения по теме МАГАТЭ. Так, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что у Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах. Но американский президент Дональд Трамп во вторник утверждал, что Иран дал согласие на инспекции на объектах его ядерной программы и что в противном случае продолжения переговоров бы не было.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси МИД США Казем Гарибабади
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

 Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

 Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

 США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

 Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

 Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов