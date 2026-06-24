В Тегеране назвали условие допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тегеран даст разрешение МАГАТЭ на возобновление инспекций на ядерных объектах только в случае достижения финальных договоренностей Ирана и США, сообщил в соцсети Х замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Эту тему рассмотрят и примут по ней решение исключительно в рамках окончательного соглашения и в результате практических действий другой стороны для прекращения всех санкций", - написал он.

По его словам, несмотря на просьбу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о встрече, переговоры в таком формате в Швейцарии так и не прошли.

Гарибабади добавил, что в настоящее время планов дать специалистам МАГАТЭ доступ к атакованным иранским ядерным объектам, к обогащенным материалам нет.

Ранее Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ обязательно снова начнут работу на иранских ядерных объектах, хотя точные сроки назвать он пока не может.

США и Иран во вторник давали противоречивые разъяснения по теме МАГАТЭ. Так, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах. Но американский президент Дональд Трамп во вторник утверждал, что Иран дал согласие на инспекции на объектах его ядерной программы, а в противном случае продолжения переговоров бы не было.