Трамп предупредил об отказе от переговоров в случае недопуска Ираном инспекторов МАГАТЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США не будут продолжать переговоры с Ираном, если эта страна не допустит на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Они ошибаются (...). А если окажется, что они правы, то я немедленно выйду из переговоров", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Так Трамп ответил на просьбу прокомментировать заявления иранской стороны о том, что Тегеран не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ.

Трамп, в свою очередь, заверил, что ранее Вашингтон получал заверения от Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, эксперты МАГАТЭ выполнят свою работу "в нужное время".