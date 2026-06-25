ВС Израиля отрицают частичный отвод сил из зоны безопасности на юге Ливана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что не выводила подразделения с некоторых участков в зоне безопасности на юге Ливана, сообщает Ynet.

ЦАХАЛ заверил, что войска остаются на прежних позициях, что за последние дни ничего не изменилось, и что от политического руководства новых указаний не поступало.

Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Ynet, что в Бейруте не знают о частичном отводе израильских войск.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что ЦАХАЛ, демонстрируя жест доброй воли по отношению к правительству Ливана, вывел военных из некоторых районов в зоне безопасности.

В начале этой недели CNN со ссылкой на источник сообщал, что израильские власти изучают вариант с выводом некоторого числа военных с юга Ливана для улучшения ситуации с переговорами с Бейрутом. Но накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования. Израильские власти и до этого отмечали, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана.