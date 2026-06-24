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CBS News сообщили об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Десятки судов в настоящее время проходят через Ормузский пролив по оманскому маршруту из Персидского залива, сообщают CBS News.

После того, как 23 июня Международная морская организация ООН (IMO) и правительство Омана объявили об открытии временного южного коридора для эвакуации судов и моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе, в среду по этому маршруту в направлении Ормузского пролива и из него началось активное движение коммерческих судов.

Оман разрешил проложить маршрут вдоль своего побережья, к югу от международного коридора, который проходит по центральной части пролива и, возможно, заминирован. Второй маршрут проходит к северу от международных судоходных путей, вблизи побережья Ирана, власти которого взяли его под свой контроль вскоре после того, как США и Израиль начали военные действия против Ирана.

Среди судов, которые проходили у побережья Омана 24 июня, были как грузовые, так и нефтяные танкеры, отмечают CBS News. По меньшей мере 24 судна прошли по маршруту вблизи Омана с включенной системой автоматической идентификации (AIS), еще 15 - по северному коридору, предположительно координируя свои действия с иранскими властями.

IMO объявила 22 июня о начале эвакуации 11 тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе. По ее данным, на эвакуацию экипажей примерно 600 находящихся там судов понадобится несколько недель.

Financial Times, ссылаясь на спутниковые данные Европейского космического агентства, сообщила, что в районе Ормузского пролива в ожидании прохода через него скопилось более 440 крупных нефтяных танкеров.

Министр энергетики США Крис Райт написал в соцсети Х, что за минувшие сутки 72 судна с 20 млн баррелей нефти прошли через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 24 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ООН Оман США Ормузский пролив Персидский залив Международная морская организация
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CBS News сообщили об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

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