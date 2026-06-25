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Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Через сутки после принятия совместной резолюции, призывающей президента США прекратить использовать вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана, американский Сенат отклонил аналогичную инициативу, чем вызвал похвалу республиканского большинства со стороны главы государства Дональда Трампа.

Окончательный результат голосования: 47 - "за", 50 - "против", один сенатор-республиканец Рэнд Пол воздержался.

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СМИ обращают внимание, что Сенат таким образом отказался от своей критики действий президента после того, как Трамп обрушился на сенаторов, в числе которых было четверо республиканцев, проголосовавших за предыдущую резолюцию.

Трамп, комментируя результаты в Truth Social, отметил и изменение позиции Пола, а также сенатора Билла Кассиди и поблагодарил республиканцев.

"Это голосование дает Ирану предупреждение!" - написал Трамп.

По подсчетам CNN, голосование в среду стало одиннадцатым по счету с начала года случаем, когда Сенат высказывался касательно военных полномочий в Иране.

Как сообщалось, в ночь на среду после одобрения Сенатом 50 голосами "за" и 48 "против" резолюции, призывающей Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана, президент заявил, что это было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие инициативу сенаторы таким образом оказали помощь противникам Вашингтона, подрывая его позицию на переговорах с Тегераном.

Хроника 28 февраля – 25 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Сенат США Тегеран Трамп
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