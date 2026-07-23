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Сенат отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верхняя палата Конгресса США в четверг проголосовала против очередного проекта резолюции, который ограничивает военные полномочия президента страны Дональда Трампа в иранском конфликте, сообщает телеканал CBS News.

По его данным, "против" этой инициативы выступили 49 сенаторов, 47 - "за".

В Сенате рассматривали проект резолюции, предложенный демократом Крисом ван Холленом от штата Мэриленд. Предложение предусматривало, что президент "выведет вооруженные силы США из военных действий на территории Ирана или против Ирана, за исключением случаев, когда будет получено разрешение Конгресса путем объявления войны или специальное разрешение на использование военной силы".

Ранее в четверг Палата представителей США поддержала другую похожую резолюцию, подготовленную конгрессвумен от Демократической партии Правилой Джаяпалой.

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В последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется "зеленый свет" со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военную операцию через 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы.

Закон допускает однократное продление этого срока на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Конгресс США до сих пор не одобрил применение военной силы против Ирана, а Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

США Дональд Трамп Иран
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Сенат отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном

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