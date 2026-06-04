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Палата представителей приняла резолюцию по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Законодатели Палаты представителей США в среду поддержали резолюцию, призванную заставить американского президента Дональда Трампа прекратить удары по Ирану, сообщает The Hill.

Согласно результатам голосования, "за" резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 высказались "против".

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Четверо республиканцев - Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон присоединились к демократам в поддержке резолюции.

The Hill отмечает, что данное голосование представляет собой значительный шаг вперед в политической борьбе вокруг конфликта с Ираном.

"Это очень важно. Мы приближаемся к тому, чтобы обе палаты Конгресса объявили эту войну незаконной. Это грандиозно. То, что он (Трамп - ИФ) сделал, становится все более и более неприемлемым", - заявил изданию член Палаты представителей Джаред Хаффман.

Голосование в среду стало четвертым случаем, когда законодатели попытались ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана.

Теперь резолюция должна поступить на рассмотрение в Сенат.

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Палата представителей Иран Дональд Трамп
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