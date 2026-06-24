Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сенат США одобрил принятую ранее Палатой представителей резолюцию, призывающую президента страны Дональда Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана, пишет The Hill.

Данная резолюция является совместной, то есть принимается обеими палатами Конгресса США, однако не имеет статуса закона и не требует подписи президента.

Сенат проголосовал 50 голосами "за" и 48 "против". Среди поддержавших инициативу оказались четверо сенаторов-республиканцев: Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Со стороны демократов против проголосовал только Джон Феттерман.

Ранее в этом месяце Палата представителей приняла резолюцию 215 голосами, против выступили 208 конгрессменов.

Газета обращает внимание на то, что поддержавшие резолюцию республиканцы на прошлой неделе уже голосовали за принятие аналогичной - от Сенатского комитета по международным отношениям. Она не набрала достаточное количество голосов, отмечает издание.

В последние месяцы в США активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент страны без одобрения Конгресса длительное время вести боевые действия против другого государства. В администрации Трампа исходят из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие конгрессмены полагают, что в таких случаях требуется "зеленый свет" со стороны не только исполнительной, но и законодательной власти.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военную операцию через 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы.

Закон допускает однократное продление этого срока на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит Конгрессу, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Конгресс США до сих пор не одобрил применение военной силы против Ирана, а Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.