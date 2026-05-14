Сенат США отклонил седьмую попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сенат США в среду вновь заблокировал резолюцию демократов, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана, сообщает CBS News.

Против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов, за - 49. Республиканцы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски поддержали демократов, сенатор Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против.

Документ, подготовленный сенатором Джеффом Меркли, требовал вывести Вооружённые силы США из зоны боевых действий в Иране, если такие действия не санкционированы Конгрессом. С момента начала конфликта 28 февраля демократы уже шесть раз пытались продвинуть аналогичные резолюции; до последнего голосования Пол оставался единственным республиканцем, поддерживавшим инициативу.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Однако по мере приближения срока администрация заявила, что норма не применяется, поскольку отсчет завершается после прекращения огня 7 апреля. В письме лидерам Конгресса от 1 мая Трамп заявил, что "боевые действия" с Ираном "прекращены".

Демократы оспаривают эту позицию. Меркли заявил журналистам перед голосованием, что не принимает аргумент о приостановке 60‑дневного срока, отметив, что война "находится на другой стадии и может вновь обостриться".

Председатель комитета по международным отношениям Джим Риш поддержал позицию Белого дома, заявив, что "боевые действия, упомянутые в резолюции, сейчас отсутствуют". Сенатор Тим Кейн, один из инициаторов ограничений, назвал голосование тестом для республиканцев на предмет их "последовательности" в вопросе роли Конгресса.

В начале мая глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп, как и все его предшественники на этом посту, считает антиконституционным закон, предусматривающий ограничения в отношении главы государства в вопросе ведения боевых действий.

