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Туроператоры не получали данных о пострадавших в Венесуэле россиянах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Информации о туристах, пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле, у туроператоров нет, их число в стране сейчас единичное, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Российских организованных туристов в пострадавшей столице Каракасе, по предварительным данным, нет. Но там может находиться некоторое количество самостоятельных путешественников из России и проживающих там соотечественников", - говорится в сообщении.

АТОР напомнила, что россияне в Венесуэле ездили на остров Маргарита, но чартерные программы туда были прекращены в декабре 2025 года.

"На острове, возможно, есть единичные туристы из России, попавшие туда с пересадками в рамках индивидуальных туров, но остров был мало затронут стихией, хотя толчки там и ощущались. Сведений о жертвах или пострадавших к туроператорам на текущий момент не поступало", - добавили в объединении.

Сильнейшее за 100 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером в среду. Пока известно о 32 погибших и 700 пострадавших.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
АТОР Каракас Венесуэла Маргарита
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