Москва прорабатывает вопрос оказания помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве прорабатывают вопрос оказания помощи Венесуэле в связи с землетрясением, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В настоящее время прорабатываются возможности оказания помощи нашим венесуэльским друзьям", - сказала она.

Сославшись на данные посольства России в Каракасе, она сообщила, что пострадавших и разрушений на территории российской дипмиссии нет.

"Соответствующая информация о российских гражданах, которые находятся в республике, выясняется. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с властями и чрезвычайными службами Венесуэлы", - отметила Захарова.

"Направляем искренние слова соболезнования и моральной поддержки всем потерявшим родных и близких в результате удара стихии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в этот день сообщил, что Владимир Путин уже выразил соболезнования Каракасу в связи со случившемся. Он также сказал, что Россия рассмотрит просьбу Венесуэлы о помощи, если она поступит.