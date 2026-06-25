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На севере Венесуэлы зафиксировали третий подземный толчок

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Еще одно землетрясение произошло в Венесуэле, сообщает в четверг венесуэльская сейсмологическая служба.

По ее данным, толчок магнитудой 4,5 зафиксирован на севере страны в штате Ла-Гуайра в 05:48 по Гринвичу (08:48 по Москве) на глубине 7,5 км.

Несколькими часами ранее в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудами 7,2 и 7,5. Погибли более 30 человек, еще более 700 получили травмы. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, он объявлен зоной бедствия.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла
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