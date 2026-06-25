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Финляндия выделит на поддержку Украины еще 40 миллионов евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии объявило о выделении еще 40 млн евро на инициативу НАТО-США PURL (Приоритетный список потребностей Украины) по закупке вооружения для Украины из запасов Соединенных Штатов, сообщило Министерство обороны страны.

Эти средства являются частью дополнительных 300 млн евро, согласованных ранее для военной поддержки Украины в 2026-2027 годах.

"В рамках инициативы PURL Финляндия участвует в поддержке противовоздушной обороны Украины", - заявил премьер-министр Петтери Орпо, который объявил о взносе своей страны на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"Поддержка, предоставляемая в рамках инициативы PURL, значительно укрепит противовоздушную оборону Украины, особенно в этот критический период. Финляндия привержена долгосрочной поддержке Украины, которая включает в себя несколько различных элементов, в том числе, помимо инициативы PURL, программу развития отечественной оборонной промышленности и передачу запасов Сил обороны", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Механизм поддержки PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), обнародованный президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, предусматривает закупку европейскими союзниками и Канадой военной техники у США, которая может быть быстро доставлена на Украину.

Финляндия Гданьск Петтери Орпо Антти Хаккянен PURL Украина Минобороны
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