Рютте объяснил, что предложил выделять Украине по 0,25% ВВП стран НАТО ради дискуссии о помощи Киеву

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает важной честную дискуссию стран-союзниц об отношении к помощи Украине, поэтому он предложил выделять на поддержку Киева по 0,25% ВВП государств-членов Североатлантического альянса.

"Да, я сделал это предложение, и теперь у нас, по крайней мере, есть эта дискуссия, она ведется. И важно, чтобы союзники друг с другом тоже были честны, понимали, чего мы ожидаем друг от друга", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной совещанию министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборге 21-22 мая.

Так он ответил на вопрос, будет ли поддержано это предложение союзниками и существуют ли другие возможности более равномерно распределять такую финансовую нагрузку между союзниками.

"Иногда моя роль в том, чтобы озвучивать какие-то смелые предложения. Они не всегда будут приняты. Это, наверное, не будет принято, потому что многие против этого предложения в 0,25% ВВП", - сказал генсек НАТО.

"Но почему я это сделал? Ведется дискуссия. И Нидерланды, и Германия, Швеция, Норвегия, Канада - всё это те страны, которые, например, в (финансируемом европейскими государствами механизме закупок вооружений для Украины у США - ИФ) Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) играют ведущую роль. И это ключевой вопрос, потому что без потока американского оснащения Украина не сможет выжить. Это вопрос выживания", - добавил он.

На минувшей неделе издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Рютте предложил странам альянса начать ежегодно выделять на помощь Украине по 0,25% ВВП, однако некоторые уже выступили против этой инициативы.

"Генсек альянса выступил с этим предложением на закрытой встрече постпредов НАТО в конце прошлого месяца (...). Он выступал в рамках подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции в июле", - уточнило Politico.