Норвегия сообщила о выделении Украине более $300 млн на закупку вооружений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Норвегия предоставляет Украине военную помощь в размере 2,8 миллиарда норвежских крон ($301,28 млн) через механизм PURL, сообщила в среду пресс-служба норвежского правительства.

"В общей сложности Норвегия предоставила через PURL чуть более 12,5 миллиардов норвежских крон (более $1,345 млрд)", - говорится в сообщении.

Объявление о выделении 2,8 млрд норвежских крон для PURL состоялось в связи с визитом в среду в Норвегию министра обороны Украины Михаила Фёдорова и встречи с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, отмечает правительство.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - это программа НАТО по координации финансирования и пожертвований современной военной техники США Украине.

Правительство Норвегии отмечает, что в 2026 году Украина проявила особый интерес к предоставлению средств ПВО, беспилотников через украинскую оборонную промышленность и дальнобойным артиллерийским боеприпасам.

Согласно предложению правительства, парламент Норвегии принял решение продлить оказание военной поддержки Украине в 2026 году на сумму 70 млрд норвежских крон ($7,532 млрд).

