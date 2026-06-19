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Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия

Украине выделят $1 млрд на закупку американского оружия
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Страны, поддерживающие Украину, выделят $1 млрд на поставки оружия в рамках инициативы НАТО и США PURL, сообщают польские СМИ по итогам заседание Контактной группы по Украине в Брюсселе.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти.

Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.

НАТО США Украина PURL
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