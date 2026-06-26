Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

Свыше 4300 пострадали

Фото: Carlos Becerra / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число жертв и пострадавших после серии землетрясений в Венесуэле продолжает расти, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

"По данным на семь вечера сегодняшнего дня (02:00 пятницы по Москве - ИФ) мы уже оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. (...) И, к сожалению, мы приняли около 235 пациентов без признаков жизни или умерших по прибытии в наши медицинские учреждения", - сказал Альварадо в эфире венесуэльского телевидения.

По словам министра, большинство пострадавших получили легкие травмы, однако "есть также случаи средней степени тяжести и тяжелые, многим из них потребовалось хирургическое вмешательство".

Ранее сообщалось, что как минимум 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате землетрясений в Венесуэле.

В среду вечером по местному времени (после 01:00 по Москве в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, расположенный на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба.