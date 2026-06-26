Поиск

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

Свыше 4300 пострадали

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек
Фото: Carlos Becerra / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число жертв и пострадавших после серии землетрясений в Венесуэле продолжает расти, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

"По данным на семь вечера сегодняшнего дня (02:00 пятницы по Москве - ИФ) мы уже оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. (...) И, к сожалению, мы приняли около 235 пациентов без признаков жизни или умерших по прибытии в наши медицинские учреждения", - сказал Альварадо в эфире венесуэльского телевидения.

В миреСильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ВенесуэлеСильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ВенесуэлеЧитать подробнее

По словам министра, большинство пострадавших получили легкие травмы, однако "есть также случаи средней степени тяжести и тяжелые, многим из них потребовалось хирургическое вмешательство".

Ранее сообщалось, что как минимум 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате землетрясений в Венесуэле.

В среду вечером по местному времени (после 01:00 по Москве в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, расположенный на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба.

Землетрясение в Венесуэле

10
Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла Ла-Гуайра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

 Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

 Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

IMO приостановила эвакуацию моряков из Персидского залива после инцидента с судном

Жара во Франции бьет исторические рекорды

 Жара во Франции бьет исторические рекорды

США заключили контракт на $35 млрд для увеличения производства противоракет THAAD

ЕК подписала соглашения на 1,1 млрд евро в рамках инвестиционной программы Украины

Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

 Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

В США считают, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Совет ЕС утвердил продление на год экономических санкций против России

Что произошло за день: четверг, 25 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10105 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2834 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов