Южное командование ВС США наращивает силы для оказания помощи Венесуэле

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Южное командование ВС США (SOUTHCOM) направляет корабли и авиацию для поддержки операций по оказанию помощи пострадавшей в результате сильного землетрясения Венесуэле, передает CNN со ссылкой на заявление SOUTHCOM.

Командование, согласно заявлению, направило "значительные силы (...), включая десантный транспортный корабль USS Fort Lauderdale (LPD 28) и прибрежный боевой корабль USS Billings (LCS 15)".

Кроме того будут задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, а также платформы разведки и вертолеты.

США также направят в Венесуэлу элитные спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь.

В четверг в Госдепартаменте сообщили, что администрация США выделит $150 млн Венесуэле на ликвидацию последствий разрушительных землетрясений.

В среду вечером по местному времени (после 01:00 по Москве в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, расположенный на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба.

По последним данным венесуэльского минздрава, число погибших превысило 230 человек, пострадало свыше 4300.