Фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС укреплять партнерство с Азербайджаном

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах углубить партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном по ряду ключевых направлений.

"ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа - мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я также нахожусь здесь (в Азербайджане - ИФ), чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики", - написала она в соцсети X.

Глава Еврокомиссии 1 июля прибыла с рабочим визитом в Азербайджан. Вечером она проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.