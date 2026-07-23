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Потери британской экономики от аномальной июньской жары оценили в $1,5 млрд

Потери британской экономики от аномальной июньской жары оценили в $1,5 млрд
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Потери британской экономики в связи с рекордной июньской жарой оцениваются в 1,15 млрд фунтов ($1,5 млрд), показывают результаты исследования, основанного на опросе почти 2 тыс. граждан страны.

Аномальная жара сказалась на рабочем времени британцев, которые в среднем работали на 30 минут меньше обычного на последней неделе июня, когда температуры в Великобритании обновляли рекорды практически каждый день. Также респонденты отмечали ухудшение качества сна и прочие проблемы со здоровьем.

"Результаты нашего исследования показывают, что страна все еще недостаточно подготовлена к изменениям климата", - отметила Элизабет Робинсон, глава Института исследований изменения климата и окружающей среды Грэнтема при Лондонской школе экономики.

Авторы исследования отмечают отсутствие кондиционирования в офисных зданиях и в общественном транспорте, а также различные запреты, затрудняющие установку кондиционеров в жилых домах.

По их подсчетам, июньская жара стала причиной примерно 2,7 тыс. избыточных смертей в Англии и Уэльсе.

Великобритания Лондонская школа экономики
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