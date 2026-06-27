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IMO готова возобновить операцию по вывозу моряков при гарантиях ненападения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Международная морская организация ООН (IMO) готова возобновить операцию по эвакуации застрявших в Персидском заливе моряков только после получения гарантий о ненападении на торговые суда в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь организации Арсенио Домингес.

"Как только я получу дополнительные подтверждения этого, мы будем готовы возобновить процесс эвакуации", - сказал он в ходе видеоконференции.

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Он добавил, что при этом не может назвать конкретные сроки возобновления эвакуации.

Глава IMO указал, что ведет переговоры с Оманом, США и Ираном, его основным контактами в Тегеране являются морская администрация и министерство иностранных дел.

О плане эвакуации 11 тыс. моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе, организация объявила во вторник. По словам Домингеса, за это время около 115 судов с 2,5 тыс. моряков смогли пройти через Ормузский пролив. Более 500 судов все еще нуждаются в эвакуации.

Не ссылаясь напрямую на организованную IMO операцию, ВМС КСИР в среду заявили, что "некоторые власти" объявили о новом маршруте транзита через Ормузский пролив "без уведомления или координации с Ираном".

В четверг IMO сообщила, что приостанавливает операцию в связи с нападением на торговое судно в Ормузском проливе.

В рамках плана эвакуации судам было предписано использовать маршрут прохождения через пролив близ побережья Омана, расположенного южнее международного фарватера.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что атаку на грузовое судно в районе Ормузского пролива совершил КСИР.

"КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура в четверг в Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Хроника 28 февраля – 27 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран КСИР Персидский залив
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