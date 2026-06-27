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Запрошенное Белоруссией заседание Совбеза ООН состоится 29 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН 29 июня проведет заседание в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщило в субботу госагентство БелТА.

"Участники Совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее", - говорится в сообщении.

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Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщал, что республика обратилась к председательствующей в СБ ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета. "Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерацией", - добавил дипломат, отметив, что Белоруссия не является членом Совбеза ООН.

По данным российских властей, 17 июня на трассе А240 в Брянской области РФ двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пятеро детей, получили травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценили как тяжелое.

Белоруссия ООН Брянская область
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