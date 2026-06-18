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Изъяты фрагменты БПЛА, атаковавшего автобус в Брянской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по факту террористической атаки ВСУ на пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии по маршруту "Гомель-Геленджик".

"В рамках расследования осмотрены место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских боевиков, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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По ее словам, в настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.

По данным СКР, в ходе первичных следственных действий установлено, что в 10 часов 17 июня представители ВСУ с применением БПЛА украинского производства целенаправленно атаковали участок автомобильной дороги на 98 километре трассы "Брянск - Новозыбков" вблизи деревни Нельжичи Почепского района Брянской области, поразив пассажирский автобус марки "Бова".

В результате атаки, один пассажир погиб, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - шесть несовершеннолетних. Как отметила Петренко, по уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая-криминалистическая и автотехническая (оценочная) судебные экспертизы.

"Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому чудовищному теракту", - сказала Петренко.

СКР Брянская область
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