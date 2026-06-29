Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве в среду и четверг

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в среду и четверг может достичь и превысить 30-градусную отметку, однако к предстоящим выходным погода, согласно прогнозам, станет более комфортной, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Выпущено предупреждение: 1-2 июля в Москве ожидается сильная жара. Днем максимальные значения температуры воздуха будут достигать плюс 30 - плюс 31 градуса", - сказала Макарова.

Она напомнила, что сильная жара для Москвы, когда температура достигает и превышает отметку в 30 градусов, является опасным явлением.

Согласно прогнозу, температура в столице начнет повышаться 30 июня. Так, во вторник ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, температура плюс 11 - 13, в центре города плюс 15 - 17, по области плюс 9 - 14. Днем в Москве плюс 26 - 28, по области плюс 24 - 29 градусов.

1 июля, как уточнила Макарова, будет "не только жаркий, но и солнечный день", будет небольшая облачность и без осадков. Ночью в Москве не ниже плюс 14 - 16, в центре города - плюс 17 - 19, по области плюс 11 - 16. Днем плюс 28 - 30 и по области плюс 25 - 30.

2 июля ночью небольшая облачность и без осадков, в Москве плюс 13 - 15, в центре города плюс 16 - 18, по области плюс 10 - 15. Днем по области небольшой дождь, в столице плюс 29 - 31, областям плюс 26 - 31.

В пятницу жара немного начнет отступать. 3 июля прогнозируется переменная облачность ночью, местами небольшой дождь, температура плюс 16 - 19, днем плюс 24 - 29 градусов.

В субботу, 4 июля, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 12 - 17, днем плюс 23 - 28. "Выходные будут более комфортными, но достаточно теплыми", - отметила Макарова.

Говоря об отклонении температуры от нормы, она уточнила, что 30 июня средняя температура в Москве будет на 1,5 градуса выше нормы, 1 июля - на 4 градуса, 2 июля - на 3,5, 3 июля - на 4 градуса и 4 июля - на 2,5 градуса.

"То есть это не аномалия. Тут наибольший вклад (в жаркую погоду) - то, что это лето, этот период самый жаркий у нас, ну и адвекция гребня тепла со стороны Европы, который нас задевает краешком, в более ослабленном виде. Все это станет причиной такой погоды. Ее аномальной нельзя назвать по критерию отклонению от нормы и продолжительности, оба условия не соблюдены. Просто будет несколько жарких дней в Москве", - добавила Макарова.