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Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На данный момент только КНР закупает нефть у Ирана, другие страны опасаются возможности восстановления американских санкций против нее, заявил Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

"Очень интересно, что только Китай покупает ее, причем он делал это, еще когда эта нефть находилась под санкциями", - сказал он.

По словам Бессента, Иран продает нефть КНР со скидкой. Он утверждал, что потенциальные покупатели отказываются от иранской нефти, опасаясь, что она снова окажется под санкциями.

"И это причина, почему иранцы в самом деле ведут переговоры с США", - резюмировал министр.

Он также приветствовал снижение цен на нефть с момента подписания меморандума США и Ирана и добавил, что администрация будет следить за понижением цен у поставщиков бензина.

22 июня стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало до 21 августа освобождение из-под санкционного режима сделки для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, включая сделки с участием судов, находящихся в санкционных списках.

OFAC Иран Китай США Минфин Скотт Бессент
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