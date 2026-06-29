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В Тегеране призвали Францию не заниматься самостоятельным разминированием Ормузского пролива

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Франция нарушит меморандум США и Ирана, если будет самостоятельно вести разминирование Ормузского пролива, Тегеран не советует Парижу идти на такие шаги, написал в соцсети Х замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, разминирование будет осуществляться исключительно Ираном, а не какой-либо другой страной, и в принципе мы этого не допустим", - заявил он.

По его словам, ситуация в регионе непростая, в связи с чем власти Ирана призывают Францию не усугублять ее "провокациями".

Ранее 29 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достигнутых с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом договоренностях о сотрудничестве по разминированию Ормузского пролива.

"Мы решили сотрудничать в координации с нашими партнерами в деле разминирования пролива, чтобы обеспечить безопасность морских путей и гарантировать свободный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив", - написал Макрон в соцсети X.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МИД Эммануэль Макрон Франция Оман Ормузский пролив Казем Гарибабади
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