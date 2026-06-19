UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уровень угрозы для судов, проходящих Ормузский пролив, снизился до "умеренного" после объявления о подписании меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщило британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Тем не менее управление, которое предоставляет информацию о морской безопасности и подчиняется британскому Королевскому ВМФ, предупредило мореходов о возможном наличии мин и присутствии военно-морских сил в районе пролива в условиях продолжающейся операции по разминированию.

UKMTO также предупредило об ожидаемом скоплении торговых судов на транзитных маршрутах и что военно-морские силы будут находиться поблизости для обеспечения беспрепятственного движения судов.

Ранее уровень угрозы в районе пролива считался "критическим" из-за продолжавшихся региональных военных операций.

Сообщение UKMTO было распространено после того, как в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о полном снятии военно-морской блокады иранских портов, действовавшей с 13 апреля.

"Американские войска сняли блокаду для всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указанием президента", - говорится в заявлении.

При этом указывается, что "корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты (подписанного Вашингтоном и Тегераном - ИФ) меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме".

Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Впоследствии блокаду иранских портов ввели США.

Подписанный меморандум, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США снятие морской блокады.