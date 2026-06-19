Владельцы танкеров считают, что в Ормузском проливе нужно обезвредить около 80 мин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Для нормального судоходства в Ормузском проливе понадобится разминирование около 80 мин, пишет The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию независимых владельцев танкеров Intertanko.

"Последние данные, которые у нас имеются, показывают, что в Ормузском проливе примерно 80 мин. Это огромное количество. И на то, чтобы очистить пролив от них, понадобится время", - сказал руководитель по вопросам морских перевозок Intertanko Фил Белчер.

По его словам, сейчас проход по центральной части пролива закрыт, и суда следуют "по обочине".

"Одна из главных проблем на данный момент - это навигационные риски, риски сесть на мель", - подчеркнул он.

По оценке Guardian, в Ормузском проливе сейчас может находиться около 600 судов, которые стоят на якоре с февраля. Из-за такого большого количества транспортных средств движение также может быть затруднено.

Ранее британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что уровень угрозы для судов, проходящих Ормузский пролив, снизился до "умеренного" после объявления о подписании меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Впоследствии блокаду иранских портов ввели США.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов. В соответствии с меморандумом обе стороны должны в течении 60 дней провести технические переговоры, в частности, о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного мирного соглашения. Этот 60-дневный срок, по словам вице-президента США Джей ДиВэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

Подписанный меморандум, в частности, предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США снятие морской блокады.