Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российская орбитальная станция (РОС) начнет разворачиваться в 2030 году после отделения от российского сегмента Международной космической станции (МКС), полную конфигурацию станции планируют развернуть на орбите к 2034 году, заявил заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

Согласно его презентации, представленной на конференции "Команда будущего" в МАИ, в 2030 году запланировано отделение РОС от МКС, а к 2034 году планируется развернуть ее в полной конфигурации.

"Мы будем использовать ресурсы МКС. Сначала первый модуль станции - это универсальный узловой модуль, который стыкуется на место нынешнего узлового модуля ("Причал" - ИФ)", - сказал он.

Согласно его презентации, модуль "Причал" будет отстыкован от МКС и затоплен в океане.

Кожевников также заявил, что на базе запущенного в 2021 году модуля "Наука" создать новую станцию не получится не только по его ресурсам, но и по техническим ограничениям.

"Поэтому первый - узловой модуль, потом стыкуется НЭМ (Научно-энергетический модуль - ИФ), потом шлюзовой модуль. Связка этих трех модулей и плюс модуль МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - ИФ) - самый последний и большой модуль, эта связка отстыковывается и начинается уже автономное существование РОС", - сообщил Кожевников.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году.

5 декабря 2025 года Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.