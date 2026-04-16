В "Роскосмосе" сообщили, что высоту орбиты МКС подняли на 440 метров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-32" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 440 метров, сообщили в "Роскосмосе" в четверг утром.

"Сегодня в 05:34 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-32", пристыкованного к МКС, проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 м/с, и "подняли" станцию на 440 метров", - говорится в сообщении.

Цель коррекции - создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28". Теперь высота орбиты МКС составляет 420,09 км над поверхностью Земли, уточнили в "Роскомосе".