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Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Анкара может принять решение продать купленные у РФ ЗРК С-400 третьей стране, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35, сообщает во вторник интернет-издание Euractiv.

"Согласно официальному лицу, (...) любой прорыв в вопросе истребителей F-35 может зависеть от договоренностей, по которым Турция продала бы системы С-400 третьей стране, а не возвращала бы России", - говорится в сообщении.

В числе вариантов упоминается Южная Корея, отмечает издание.

США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она в соответствии с контрактом получила российские ЗРК С-400.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 и истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей.

В 2025 году Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем С-400.

F-35 США Турция С-400 Южная Корея
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