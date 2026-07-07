NYT узнала, что США хотят вновь дать Турции возможность приобрести истребители F-35

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ходе саммита НАТО сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности разрешить стране возобновить участие в программе строительства американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 и их приобретения, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

По их словам, Трамп собирается обсудить этот вопрос в ходе двусторонней встречи "на полях" начинающегося во вторник саммита НАТО в столице Турции Анкаре.

При этом источники отметили, что в целях доступа Турции к программе и возможности начать закупки Турцией истребителей Трампу придется обойти ограничения Конгресса и законодательства. Американские представители ожидают, что между двумя лидерами может состояться обмен письмами по вопросу доступа к программе.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристиках истребителей.

Как отмечает издание, этот вопрос остается одним из главных спорных моментов между двумя странами, несмотря на то, что при Трампе Турция поддерживает более теплые отношения с Вашингтоном.

В сентябре 2025 года Трамп во время встречи в Вашингтоне с Эрдоганом дал понять, что готов рассмотреть покупку Турцией истребителей F-35 в случае отказа от С-400, но до сделки дело так и не дошло, пишет газета.