Запуск спутника NASA для спасения падающей орбитальной обсерватории перенесен на сутки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Запуск американского экспериментального спутника-буксира LINK, планировавшийся во вторник, для спасения резко теряющей высоту американской обсерватории Swift, из-за непогоды перенесен на сутки, сообщило NASA.

Теперь его планируется осуществить 1 июля. Роботизированный аппарат LINK стартует с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования с самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана на высоту 12 тыс. метров.

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее манипуляторами. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение нескольких месяцев постепенно поднимет обсерваторию на заданную высоту, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в конце этого года.

Обсерватория SWIFT была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. Первоначально предполагалось, что обсерватория проработает на орбите всего два года, однако она функционирует до сих пор. За более чем двадцать лет обсерватория предоставила учёным огромное количество данных об источниках гамма-излучения - чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.

За это время орбита обсерватории снизилась с первоначальных 585 до 373 км, и она продолжает неуклонно снижаться, угрожая войти в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, которая потенциально может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.