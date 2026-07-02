Попытка запуска спутника NASA для спасения падающей обсерватории закончилась неудачей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Из-за проблемы с ракетой воздушного базирования Pegasus XL запуск спутника-буксира LINK на орбиту для спасения быстро теряющей высоту американской обсерватории SWIFT, планировавшийся в четверг, не состоялся, сообщило NASA.

Ракета с роботизированным аппаратом LINK должна была стартовать с самолёта-носителя Stargazer (L-1011), который поднялся с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана на высоту 12 тыс. метров.

"После взлета самолета L-1011, несущего Pegasus XL, проблема с ракетой-носителем помешала командам запустить аппарат на орбиту. Дата следующей попытки запуска этой миссии по спасению обсерватории SWIFT будет определена после того, как команды проанализируют данные, полученные во время сегодняшней попытки", - говорится в сообщении.

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space Technologies для таких миссий, должен в автоматическом режиме через месяц после запуска сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами длиной 1 метр каждый. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение двух месяцев постепенно должен поднять обсерваторию на высоту 600 км, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в октябре.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонн была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. За это время орбита обсерватории снизилась с первоначальных 585 до 360 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая вхождением обсерватории в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия, стоимость которой составляет $30 млн, станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, которая потенциально может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.