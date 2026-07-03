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В Армении установили ценз оседлости для участия в выборах и референдумах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на заседании в пятницу принял во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, запрещающие гражданам республики голосовать в случае отсутствия из страны в определенный период до выборов.

За принятие поправок проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор".

Согласно поправкам, правом голосовать могут воспользоваться те граждане, которые находились в Армении 366 или более дней из 730 по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования или референдума.

Оппозиция намерена обжаловать принятые поправки в Конституционном суде.

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил журналистам, что принятые поправки направлены на предотвращение незаконного влияния на избирательный процесс из-за рубежа. "Последние выборы показали, что подобный риск существует. Мы получали сигналы о том, что за рубежом раздавались предвыборные взятки", - сказал Рубинян.

Армения Гражданский договор
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