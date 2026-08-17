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Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обменивался сообщениями с мошенниками, которые выдавали себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источники.

"Новый премьер-министр общался с кем-то, притворяющимся главой аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлс, пока не начал подозревать, что собеседник был мошенником", - пишет издание со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что обмен несколькими сообщениями произошел уже после того, как Бернем занял должность премьера в июле, однако в них не обсуждались важные вопросы.

На Даунинг-стрит заявили, что не будут "давать комментарии по вопросам национальной безопасности".

Президент США Дональд Трамп в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что не в курсе этой истории.

После публикации сообщения о Бернеме Politico обнаружило в открытом доступе телефонные номера трех британских министров: министра обороны Уэса Стритинга, министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

Издание не уточняет, где конкретно обнаружило личные номера министров.

Дональд Трамп США Энди Бернем Белый дом
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